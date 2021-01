Champions League 2020/2021: quinta sconfitta per la Fortitudo Bologna, battuta dal Pinar Karsiyaka (Di martedì 12 gennaio 2021) Nel match valido per la quinta giornata del gruppo F di FIBA Champions League 2020/2021, la Fortitudo Bologna viene sconfitta dai turchi del Pinar Karsiyaka con il punteggio di 65-78. Prosegue nel peggiore dei modi il cammino nella competizione della compagine dell’Emilia-Romagna, che racimola la quinta sconfitta in altrettante gare e chiuderà il girone all’ultimo posto. Serata piuttosto negativa per la Fortitudo, che di fatto perde la gara nel secondo parziale, facendo le spese di qualche errore di troppo. Nonostante un equilibrio generale, gli uomini di x non riescono ad avere continuità e cedono i due punti agli avversari. Raymar Morgan miglior realizzatore della ... Leggi su sportface (Di martedì 12 gennaio 2021) Nel match valido per lagiornata del gruppo F di FIBA, lavienedai turchi delcon il punteggio di 65-78. Prosegue nel peggiore dei modi il cammino nella competizione della compagine dell’Emilia-Romagna, che racimola lain altrettante gare e chiuderà il girone all’ultimo posto. Serata piuttosto negativa per la, che di fatto perde la gara nel secondo parziale, facendo le spese di qualche errore di troppo. Nonostante un equilibrio generale, gli uomini di x non riescono ad avere continuità e cedono i due punti agli avversari. Raymar Morgan miglior realizzatore della ...

