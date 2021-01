Ces 2021 | ecco la 500 miglia di Indianapolis per auto senza pilota

Leggi su wired

(Di martedì 12 gennaio 2021) Che i veicoliguidatore potessero gareggiare lo sapevamo dal 2004, quando è stato lanciato il Darpa Grand Challenge, competizione nel deserto sponsorizzata dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Ma che potessero farlo a 300 km/ora lo abbiamo saputo al Ces di Las Vegas, dove in collegamento con la città dell’Indiana che ospita la 500diè stato annunciato l’Indynomous Challenge, la prima gara del genere al mondo. A sfidarsi il prossimo 23 ottobre in pista saranno 28 team di oltre 500 studenti universitari appartenenti a 39 atenei di 11 Paesi che creeranno il software in grado di sfrecciare sull’ovale dove si corre dal 1911 e dove nel 2020 ha trionfato il giapponese Takuma Sato: tra gli atenei coinvolti ci sono anche l’Università di Modena e Reggio Emilia e l’Università di Pisa, ...