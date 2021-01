Cerro Maggiore (Milano), figlio picchia la mamma e la minaccia di morte: arrestato (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Repertorio Un uomo di 38 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. A denunciarlo è stata la madre, già vittima in passato del figlio violento. La notizia è stata comunicata dai ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Repertorio Un uomo di 38 anni è statoper maltrattamenti in famiglia. A denunciarlo è stata la madre, già vittima in passato delviolento. La notizia è stata comunicata dai ...

