Centomila orti in Toscana: pubblicato il nuovo bando (Di martedì 12 gennaio 2021) Prosegue l’iniziativa regionale “Centomila orti in Toscana”. La giunta ha approvato le modalità operative per la concessione dei contributi ai Comuni della Toscana per realizzare nuovi “complessi di orti urbani” o per migliorare la gestione di strutture preesistenti. Per questo intervento, inserito nell’ambito del più ampio progetto regionale Giovanisì, sono stati destinati 300mila euro che si vanno ad aggiungere agli oltre 3,3 milioni di euro già impegnati sulla misura. Le Amministrazioni interessate a partecipare al nuovo bando hanno tempo fino al prossimo 12 febbraio 2021 per presentare i propri progetti alla Regione. “Mi fa particolarmente piacere dare notizia di un nuovo bando per questa iniziativa che considero ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 12 gennaio 2021) Prosegue l’iniziativa regionale “in”. La giunta ha approvato le modalità operative per la concessione dei contributi ai Comuni dellaper realizzare nuovi “complessi diurbani” o per migliorare la gestione di strutture preesistenti. Per questo intervento, inserito nell’ambito del più ampio progetto regionale Giovanisì, sono stati destinati 300mila euro che si vanno ad aggiungere agli oltre 3,3 milioni di euro già impegnati sulla misura. Le Amministrazioni interessate a partecipare alhanno tempo fino al prossimo 12 febbraio 2021 per presentare i propri progetti alla Regione. “Mi fa particolarmente piacere dare notizia di unper questa iniziativa che considero ...

