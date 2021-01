Celtic | Oko-Flex esordisce con le cuffiette addosso

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 12 gennaio 2021) Curioso caso quello successo nella partita di ieri sera traed Hibernian. Sul punteggio ancora di 0-0, il tecnico dei padroni di casa decide di iniziare ad effettuare qualche sostituzione per smuovere il match. Al 61? decide perciò di richiamare l'attaccante Harper e di far entrare il 18enne Armstrong Oko-, all'esordio assoluto tra i professionisti. Il fatto curioso, è che il giovane centrocampista mentre si stava preparando ad entrare in campo è stato immortalato con ancora le Airpods alle orecchie. Oko-stava per entrare in campo con gli auricolari bluetooth, e solo all'ultimo se ne è accorto e le ha rimosse.