Catania | Tacopina scalpita | “Sigi cambia continuamente l’accordo Scoperti altri debiti | con 40 milioni compro club di A”

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tutta la frustrazione di Joe.Un passaggio di proprietà e delle firme che sembravano ormai cosa fatta, nulla di tutto questo invece si è ancora concretizzato in casa. Un velo di incertezza sempre più consistente sta avvolgendo l'ambiente rossoazzurro, con diverse preoccupazioni che stanno destando innumerevoli sospetti in supporters e addetti ai lavori. L'avvocato italo-americano avrebbe dovuto siglare il contratto preliminare dell'acquisto deletneo nella giornata di sabato 9 gennaio. Nonostante ciò, tuttavia, questa scadenza non è stata rispettata a causa di problemi burocratici legati ad alcuni dettagli presenti sullo stesso documento di closing. "Si tratta soltanto di un rinvio, la trattativa si concluderà". Così aveva specificato proprio la, con il suo azionista di maggioranza Gaetano ...

FT46LoveCatania : RT @SportSicilia: #Catania Ferraù: 'Arrivata ieri nuova bozza di contratto da parte di #Tacopina, ci è stato chiesto di rispondere stamatti… - SportSicilia : #Catania Ferraù: 'Arrivata ieri nuova bozza di contratto da parte di #Tacopina, ci è stato chiesto di rispondere st… - sportli26181512 : Tacopina: 'Voglio il Catania, ma la Sigi faccia la propria parte': Tacopina: 'Voglio il Catania, ma la Sigi faccia… - Mediagol : #Catania, Tacopina scalpita: 'Sigi cambia continuamente l'accordo. Scoperti altri debiti, con 40 milioni compro clu… - DiMarzio : Il rinvio del closing qualche giorno fa, adesso ulteriori ritardi. #Catania - #Tacopina: le ultime -

Maurizio Pellegrino, direttore dell’area sportiva del Catania, è stato intervistato per catanista.eu e ha fatto il punto della situazione in merito al calciomercato e all’imminente avvento di Joe Taco ...Nella giornata di sabato potrebbero arrivare le firme sul contratto preliminare, poi si dovrà attendere circa un mese per il closing definitivo. Per fare questo la Sigi attende la bozza di contratto d ...