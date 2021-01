Castellammare | già vandalizzate le nuove barriere parapedonali FOTO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi Stabia (Na) – Le, installate nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale didi Stabia, sono già state. A denunciare l’accaduto è stato il primo cittadino stabiese, Gaetano Cimmino. “Questa mattina – ha spiegato il primo cittadino – avrei voluto mostrarvi un nuovo importante passo in avanti per la vivibilità, la quotidianità, la viabilità e le politiche per l’inclusione adi Stabia”. “Invece – chiarisce amareggiato Cimmino – per l’idiozia di qualcuno, che stiamo individuando per far partire subito una denuncia penale, vi mostriamo legià. Ma ...