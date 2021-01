Castel Romano | all' outlet buona affluenza con i saldi invernali

sbronzyofficial : Più tardi mi troverete all'outlet di Castel Romano a fare shopping nel balordume più totale. Ci si potrebbe bere un… - Anna73796113 : RT @Donatel65682407: @mengonimarco Sono estasiata Marco. Letteralmente. Bella anche la location Cinecittà di Castel Romano. Ma vi rendete c… - Annalis75327421 : RT @Donatel65682407: @mengonimarco Sono estasiata Marco. Letteralmente. Bella anche la location Cinecittà di Castel Romano. Ma vi rendete c… - AngeloR54671811 : RT @Donatel65682407: @mengonimarco Sono estasiata Marco. Letteralmente. Bella anche la location Cinecittà di Castel Romano. Ma vi rendete c… - AngelaVillani9 : RT @Donatel65682407: @mengonimarco Sono estasiata Marco. Letteralmente. Bella anche la location Cinecittà di Castel Romano. Ma vi rendete c… -

Ultime Notizie dalla rete : Castel Romano

Leggo.it

Il via dei saldi invernali ha richiamato molti visitatori a Castel Romano Designer Outlet, nonostante il giorno feriale. L’affluenza è cresciuta lungo tutto il corso della giornata ed ...Partono oggi i saldi invernali 2021 a Roma e nel Lazio in un clima di incertezza, limitazioni e speranze. E’ la prima volta che il debutto arriva in una giornata infrasettimanale e non nel weekend, pe ...