Casi di coronavirus alla Drudi: cinque ospiti positivi, allestito il Polo Covid (Di martedì 12 gennaio 2021) cinque ospiti della casa di riposo 'Drudi' di Meldola positivi al Covid-19. A renderlo noto è il sindaco Roberto Cavallucci, che illustra la situazione all'interno della struttura: 'Nel rispetto dei ... Leggi su forlitoday (Di martedì 12 gennaio 2021)della casa di riposo '' di Meldolaal-19. A renderlo noto è il sindaco Roberto Cavallucci, che illustra la situazione all'interno della struttura: 'Nel rispetto dei ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 11/01/21 • Attualmente positivi: 575.979 • Deceduti: 79.203 (+448) • Dimessi/Guariti: 1.633.839 (+… - RegLombardia : #LNews A fronte di 13.356 tamponi effettuati sono 1.431 i nuovi positivi (10,7%). I guariti/dimessi sono 4.717. ??… - you_trend : ?? #Coronavirus, medie mobili settimanali e variazione dalla settimana scorsa Casi totali: 17292 casi in media al g… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, nel mondo 90,8 milioni di casi e oltre 1,9 milioni di decessi #covid - Italpress : Coronavirus, in Alto Adige 229 casi in scuola lingua tedesca e 8 ladina -