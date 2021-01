Cashback di Natale, rimborsi per 3,2 milioni di persone: ecco quando saranno erogati (Di martedì 12 gennaio 2021) Si è conclusa la fase sperimentale del programma Cashback, il meccanismo di rimborso per i pagamenti elettronici. Lanciato nel periodo natalizio, dal primo gennaio è entrato ufficialmente in vigore, articolato in tre semestri fino al giugno 2022. I rimborsi arriveranno entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo. >> Ristoratori sfidano il Dpcm, riaperti anche a cena dal 15 gennaio: «Abbiamo deciso di tornare a vivere» Cashback: rimborsi a fine febbraio Entro la fine di febbraio sui conti correnti dei partecipanti arriverà il bonus per la fase sperimentale del programma, durata dall’8 al 31 dicembre 2020. Ammontano a 222 milioni totali i rimborsi in arrivo per 3,2 milioni di persone. L’importo medio dei rimborsi è di circa 69 ... Leggi su urbanpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Si è conclusa la fase sperimentale del programma, il meccanismo di rimborso per i pagamenti elettronici. Lanciato nel periodo natalizio, dal primo gennaio è entrato ufficialmente in vigore, articolato in tre semestri fino al giugno 2022. Iarriveranno entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo. >> Ristoratori sfidano il Dpcm, riaperti anche a cena dal 15 gennaio: «Abbiamo deciso di tornare a vivere»a fine febbraio Entro la fine di febbraio sui conti correnti dei partecipanti arriverà il bonus per la fase sperimentale del programma, durata dall’8 al 31 dicembre 2020. Ammontano a 222totali iin arrivo per 3,2di. L’importo medio deiè di circa 69 ...

