Carrie e Samantha nemiche-amiche | cosa aspettarci da un Sex and the City senza Kim Cattrall?

Lavori in corso per il grande ritorno di Sex and the City. Le amiche più famose di Manhattan però dovranno fare i conti con una grande assente, forse la più amata dal pubblico della storica serie tv: Samantha Jones. Perché? Cosa sarebbe Manhattan senza le sfrontatissime, sexy e spesso volgari chiacchiere di Samantha Jones? Lo scopriremo presto, dal momento che la notizia del ritorno di Sex and the City è stata accompagnata dall'annuncio dell'assenza di Kim Cattrall. Sicuramente la serie cult basata sul romanzo di Candace Bushnel avrebbe avuto la metà del pepe e del successo senza un elemento come la Jones nell'economia di uno storytelling tutto al femminile. Il romanticismo spesso frivolo e il femminismo – ormai ...

