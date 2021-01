Carmen di Pietro a Pomeriggio 5: “Ho il covid, mia figlia sana scavalca la finestra per andare in bagno” (Di martedì 12 gennaio 2021) Tra gli ospiti della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 12 gennaio 2021, c’è stata anche Carmen di Pietro che per la prima volta in tv racconta della sua esperienza con il covid 19. Una battaglia che continua ancora, perchè Carmen non è guarita dal virus. Barbara d’Urso presenta questo momento spiegando che Carmen ha scoperto di avere il covid 19 in modo molto particolare, infatti, aveva male a una gamba. Oggi per fortuna sta meglio, ha problemi con il fiato ma poteva andare decisamente peggio. Quello che però preoccupa la Di Pietro è il fatto che sua figlia debba vivere da sola in una cameretta. Infatti lei non è stata contagiata mentre il figlio più grande, e Carmen, hanno entrambi il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 gennaio 2021) Tra gli ospiti della puntata di5 in onda oggi 12 gennaio 2021, c’è stata anchediche per la prima volta in tv racconta della sua esperienza con il19. Una battaglia che continua ancora, perchènon è guarita dal virus. Barbara d’Urso presenta questo momento spiegando cheha scoperto di avere il19 in modo molto particolare, infatti, aveva male a una gamba. Oggi per fortuna sta meglio, ha problemi con il fiato ma potevadecisamente peggio. Quello che però preoccupa la Diè il fatto che suadebba vivere da sola in una cameretta. Infatti lei non è stata contagiata mentre il figlio più grande, e, hanno entrambi il ...

gossipblogit : Carmen Di Pietro positiva al Covid-19: “Sono arrabbiata con me stessa” (video) - Notiziedi_it : Carmen Di Pietro a Pomeriggio 5: “Ho scoperto di essere positiva al Covid-19 per colpa del nervo sciatico” | Video … - Antonie21134088 : @pomeriggio5 Carmen di Pietro positiva al covid... madre.... Ok dalla sciatica?? - Iam_LoKkiA : La figlia di Carmen di Pietro (positiva al covid) per andare in bagno e non essere contagiata salta dalla finestra… - pomeriggio5 : Carmen Di Pietro positiva al #Covid: 'Tutto è iniziato con un dolore alla gamba' #Pomeriggio5 -