Cardiff, dramma Bamba: l’ex Palermo ha il linfoma non-Hodgkin (Di martedì 12 gennaio 2021) Una notizia di cui il mondo del pallone avrebbe fatto volentieri a meno. Il Cardiff, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato nella notte che al difensore Souleymane Bamba sia stato diagnosticato un cancro del sistema linfatico: il linfoma di non-Hodgkin.Il giocatore, 35enne, ha già iniziato la chemioterapia. Bamba è un perno del club gallese dal 2016 e in Italia lo si ricorda anche per il passato con la maglia del Palermo nella stagione 2014/15.Questo il comunicato del Cardiff apparso sul sito del club e sui canali social: "Abbiamo una triste notizia per i tifosi: a Sol Bamba è stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin. Con l'aiuto del nostro staff medico, Sol ha subito avviato un percorso di trattamento ... Leggi su itasportpress (Di martedì 12 gennaio 2021) Una notizia di cui il mondo del pallone avrebbe fatto volentieri a meno. Il, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato nella notte che al difensore Souleymanesia stato diagnosticato un cancro del sistema linfatico: ildi non-.Il giocatore, 35enne, ha già iniziato la chemioterapia.è un perno del club gallese dal 2016 e in Italia lo si ricorda anche per il passato con la maglia delnella stagione 2014/15.Questo il comunicato delapparso sul sito del club e sui canali social: "Abbiamo una triste notizia per i tifosi: a Solè stato diagnosticato unnon-. Con l'aiuto del nostro staff medico, Sol ha subito avviato un percorso di trattamento ...

