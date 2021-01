Capello | «Il Napoli si è fatto male da solo con Milik»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 gennaio 2021) Intervista del Corriere dello Sport a Fabioche parla anche dele della vicenda. «Mi viene in mente l’adagio del mio presidente Silvio Berlusconi: “Bisogna sapersi fare concavi o convessi a seconda delle circostanze”. Non voglio chiamarlo capriccio: mi pare che la società abbia però preso una strada, “o si fa così per forza o si fa … così”, e in questo modo si è fattada sola». Della gestione tecnica dice: «A me Gattuso piace molto. Mi piace la sua voglia, il modo di gestire. E i due punti recuperati a Udine al 90esimo sono un bel colpo. Ilè la prima delle inseguitrici. Però ha pagato le molte assenze. (…) Ilsenza Koulibaly e Osimhen è un altro. Senza contare certe disattenzioni difensive». L'articolo ...