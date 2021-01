Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme?Ecco le foto appena pubblicate! (Di martedì 12 gennaio 2021) Lo scoop di inizio anno verte su una possibile nuova coppia nascente: stiamo parlando di Can Yaman e Diletta Leotta. Una notizia che ha dell’incredibile, eppure sono emersi una serie di indizi che portano a ritenere che i due formino una coppia; la prova del nove è arrivata con le foto di Chi. Ma cominciamo dal principio… La settimana scorsa, era atteso a Roma l’arrivo dell’attore turco per girare uno spot diretto da Ferzan Ozpetek. Can Yaman ha soggiornato presso l’Hotel Eden, nei pressi di Piazza di Spagna. Fatalità, negli stessi giorni alloggiava nella medesima struttura ricettiva anche la famosa conduttrice di DAZN. Un altro indizio è stato scoperto quando Diletta Leotta ha fotografato gli assembramenti formatisi all’esterno dell’hotel ... Leggi su trendit (Di martedì 12 gennaio 2021) Lo scoop di inizio anno verte su una possibile nuova coppia nascente: stiamo parlando di Can. Una notizia che ha dell’incredibile, eppure sono emersi una serie di indizi che portano a ritenere che i due formino una coppia; la prova del nove è arrivata con ledi Chi. Ma cominciamo dal principio… La settimana scorsa, era atteso a Roma l’arrivo dell’attore turco per girare uno spot diretto da Ferzan Ozpetek. Canha soggiornato presso l’Hotel Eden, nei pressi di Piazza di Spagna. Fatalità, negli stessi giorni alloggiava nella medesima struttura ricettiva anche la famosa conduttrice di DAZN. Un altro indizio è stato scoperto quandohagrafato gli assembramenti formatisi all’esterno dell’hotel ...

