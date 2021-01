Can Yaman e Diletta Leotta ‘innamorati pazzi’: ecco la prima coppia del 2021 (Di martedì 12 gennaio 2021) Il 2021 inizia all’insegna del gossip con la prima bomba sganciata dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 13 gennaio. È nato (o sarebbe nato) un nuovo amore sull’asse Italia – Turchia che vede protagonisti Diletta Leotta e Can Yaman. Diletta Leotta e Can Yaman, i dettagli del loro flirt La conduttrice e l’attore turco, nuovo sex symbol della tv e dei social, sono innamorati a detta della rivista diretta da Alfonso Signorini, e hanno passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma. I due, come si legge sui profili social di Chi, “si sono scambiati baci ed effusioni e i giorni appena trascorsi hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore”. Dopo la fine della storia con il pugile Daniele Scardina la ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 12 gennaio 2021) Ilinizia all’insegna del gossip con labomba sganciata dal settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 13 gennaio. È nato (o sarebbe nato) un nuovo amore sull’asse Italia – Turchia che vede protagonistie Cane Can, i dettagli del loro flirt La conduttrice e l’attore turco, nuovo sex symbol della tv e dei social, sono innamorati a detta della rivista diretta da Alfonso Signorini, e hanno passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma. I due, come si legge sui profili social di Chi, “si sono scambiati baci ed effusioni e i giorni appena trascorsi hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore”. Dopo la fine della storia con il pugile Daniele Scardina la ...

