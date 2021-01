Can Yaman e Diletta Leotta innamorati pazzi: arrivano le foto che confermano la storia (Di martedì 12 gennaio 2021) Tra le pagine del settimanale Chi arriva lo scoop di gossip più croccante degli ultimi tempi: Can Yaman e Diletta Leotta paparazziti insieme si mostrano complici e innamorati pazzi. Diletta Leotta e Can Yaman innamorati pazzi: il primo scoop del 2021 Il settimanale diretto da Alfonso Signorini documenta, nel numero in edicola da mercoledì 13... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 12 gennaio 2021) Tra le pagine del settimanale Chi arriva lo scoop di gossip più croccante degli ultimi tempi: Canpaparazziti insieme si mostrano complici ee Can: il primo scoop del 2021 Il settimanale diretto da Alfonso Signorini documenta, nel numero in edicola da mercoledì 13... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - Corriere : Can Yaman: studi in legge, goloso. Chi è il nuovo idolo - Corriere : Can Yaman: studi in legge, goloso. Chi è il nuovo idolo - Mario8863 : In un’altra vita voglio rinascere Diletta Leotta. Prima Daniele Scardina, ora Can Yaman. Ed io che rinnovo l’abbona… - _BlueMoon_Life : RT @Corriere: Carisma, muscoli e gentilezza: Can Yaman e Regé-Jean Page riscrivono il fascino maschile -