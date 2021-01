Can Yaman e Diletta Leotta innamorati? Le foto fano il giro del web, Francesca Cipriani e le fan mute (Di martedì 12 gennaio 2021) Can Yaman e Diletta Leotta innamorati? Forse no ma sicuramente le foto che li ritraggono insieme in hotel durante l’ultimo soggiorno italiano dell’attore turco, hanno già fatto il giro del web e domani saranno nelle case di tutti perché pubblicati sul nuovo numero del settimanale Chi. Proprio il giornale di Alfonso Signorini ha avuto modo di beccare insieme i due lanciando quello che per tutti è il primo vero scoop di questo 2021, ovvero il sospetto avvicinamento tra Can Yaman e Diletta Leotta. Secondo quanto riporta Chi, i due sarebbero innamorati e avrebbero passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica le immagini esclusive dei baci ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Can? Forse no ma sicuramente leche li ritraggono insieme in hotel durante l’ultimo soggiorno italiano dell’attore turco, hanno già fatto ildel web e domani saranno nelle case di tutti perché pubblicati sul nuovo numero del settimanale Chi. Proprio il giornale di Alfonso Signorini ha avuto modo di beccare insieme i due lanciando quello che per tutti è il primo vero scoop di questo 2021, ovvero il sospetto avvicinamento tra Can. Secondo quanto riporta Chi, i due sarebberoe avrebbero passato cinque giorni di passione in un grande albergo del centro di Roma. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica le immagini esclusive dei baci ...

