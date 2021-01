Can Yaman e Diletta Leotta, arrivano le foto che confermano la relazione? (Di martedì 12 gennaio 2021) arrivano nuovi sviluppi sulla passione scoppiata tra l'attore Can Yaman e Diletta Leotta: il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto che confermerebbero la relazione. Can Yaman e Diletta Leotta avrebbero passato cinque giorni di passione a Roma ed esisterebbero anche delle foto a documentare la passione nascente: l'incredibile indiscrezione arriva da Chi, che ha pubblicato alcune immagini, a confermare i rumor circolati nelle ultime ore. Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato la notizia diffusa da RDS su una relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta, il popolare attore turco è nel nostro Paese per girare uno spot pubblicitario con l'attrice ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021)nuovi sviluppi sulla passione scoppiata tra l'attore Can: il settimanale Chi ha pubblicato le primeche confermerebbero la. Canavrebbero passato cinque giorni di passione a Roma ed esisterebbero anche dellea documentare la passione nascente: l'incredibile indiscrezione arriva da Chi, che ha pubblicato alcune immagini, a confermare i rumor circolati nelle ultime ore. Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato la notizia diffusa da RDS su unatra Can, il popolare attore turco è nel nostro Paese per girare uno spot pubblicitario con l'attrice ...

