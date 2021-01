Calhanoglu regala al Milan i quarti di finale di Coppa Italia | il Torino piegato solo ai rigori

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Sono serviti i calci di rigore alper piegare un eroiconegli ottavi didella. La squadra allenata da Stefano Pioli si impone per 5-4, dopo che tempi supplementari esi erano chiusi sullo 0-0. Neidiilaffronterà la vincente di Fiorentina-Inter (domani alle 15, diretta Rai Uno) e i tifosi e gli appassionati sognano già un suggestivo derby contro i cugini nerazzurri. In un gelido San Siro, la partita è rimasta sempre sul filo dell'equilibrio anche se ilha dominato per lunghi tratti. Pur con Ibrahimovic dall'inizio, i rossoneri non sono mai riusciti a trovare la zampata vincente complice la grande serata del portiere granata Milinkovic-Savic ...