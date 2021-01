CALENDARIO FORMULA 1 2021 Ufficiale | Domenicali | Felici del ritorno a Imola

(Di martedì 12 gennaio 2021), nuove modifiche: rinviato a novembre il Gp d'Australia, si comincerà in Bahrain il 28 marzo. Aggiunto Gpad aprile.

A dare il via al campionato 2021 sarà quindi il Gran Premio del Bahrain il 28 marzo, ma quel che più salta all'occhio e la reintroduzione del Gran Premio dell'Emilia-Romagna come seconda tappa del Mon ...Calendario Formula 1 2021, nuove modifiche: rinviato a novembre il Gp d'Australia, si comincerà in Bahrain il 28 marzo. Aggiunto Gp Imola ad aprile.