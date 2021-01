Calendario F1 2021: entra Imola il 18 aprile! Rinviati GP Australia e Cina (Di martedì 12 gennaio 2021) La F1 modifica il Calendario 2021 in seguito all’emergenza sanitaria. Dopo moltissime indiscrezioni arriva l’ufficialità dello slittamento a novembre della tappa Australiana di Melbourne, originariamente prevista a marzo come tradizionale opening round. Il Mondiale scatterà il 28 marzo dal Bahrain prima di spostarsi nel Bel Paese per la seconda edizione del Gran Premio dell’Emilia Romagna. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola conferma la propria presenza nei piani della massima formula collocandosi nel fine settimana del 18 aprile. Arriva anche la conferma del rinvio della prova cinese di Shanghai. Gli organizzatori stanno lavorando con gli uomini di Stefano Domenicali per trovare una data alternativa per l’evento. Ricordiamo che la manifestazione era prevista dopo la trasferta in Bahrain. Sono confermate tutte le ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) La F1 modifica ilin seguito all’emergenza sanitaria. Dopo moltissime indiscrezioni arriva l’ufficialità dello slittamento a novembre della tappana di Melbourne, originariamente prevista a marzo come tradizionale opening round. Il Mondiale scatterà il 28 marzo dal Bahrain prima di spostarsi nel Bel Paese per la seconda edizione del Gran Premio dell’Emilia Romagna. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari diconferma la propria presenza nei piani della massima formula collocandosi nel fine settimana del 18 aprile. Arriva anche la conferma del rinvio della prova cinese di Shanghai. Gli organizzatori stanno lavorando con gli uomini di Stefano Domenicali per trovare una data alternativa per l’evento. Ricordiamo che la manifestazione era prevista dopo la trasferta in Bahrain. Sono confermate tutte le ...

