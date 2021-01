Calcolo giacenza media Libretto postale e Postepay | come si fa

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 12 gennaio 2021) Cos’è la? Esi ottiene questo valore per uno una? Ilè fondamentale per poter richiedere la certificazione Isee, necessaria per accedere a una lunga serie di sussidi e agevolazioni. Le cose da sapere. Segui Termometro Politico su Google News Cos’è la? A spiegare in poche parole cos’è laè la stessa Agenzia delle Entrate in una scheda sul suo portale web: “Perannua si intende l’importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Ildella...