Calciomercato PSG, Pochettino vuole Pogba: gli 80 milioni, la scadenza e il Manchester United. La situazione (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mauricio Pochettino vuole rinforzare il suo centrocampo.Arrivato da qualche settimana sulla panchina del PSG, il tecnico argentino ex Tottenham sta cominciando a studiare molteplici soluzioni tattiche per trovare la definitiva quadra della sua squadra. Una delle lacune che Pochettino ha fin da subito trovato si geolocalizza al centro del campo, dove la compagine parigina ha, a detta sua, bisogno di una mezzala di qualità che possa gestire anche da sola l'intero reparto. Secondo le ultime indiscrezioni, il nome più chiacchierato e in cima alla lista del direttore sportivo Leonardo sarebbe quello di Paul Pogba. Il centrocampista francese è in uscita dal Manchester United, dove non sta trovando lo spazio e la continuità che aveva avuto nell'esperienza alla Juventus prima e nel primo anno ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mauriciorinforzare il suo centrocampo.Arrivato da qualche settimana sulla panchina del PSG, il tecnico argentino ex Tottenham sta cominciando a studiare molteplici soluzioni tattiche per trovare la definitiva quadra della sua squadra. Una delle lacune cheha fin da subito trovato si geolocalizza al centro del campo, dove la compagine parigina ha, a detta sua, bisogno di una mezzala di qualità che possa gestire anche da sola l'intero reparto. Secondo le ultime indiscrezioni, il nome più chiacchierato e in cima alla lista del direttore sportivo Leonardo sarebbe quello di Paul. Il centrocampista francese è in uscita dal, dove non sta trovando lo spazio e la continuità che aveva avuto nell'esperienza alla Juventus prima e nel primo anno ...

