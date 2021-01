Calciomercato Napoli, parla l’agente di Bakayoko: “Il suo futuro? La nostra posizione è chiara” (Di martedì 12 gennaio 2021) "Essere leader lo sta dimostrando, il fatto che un allenatore come Gattuso lo ha voluto accanto a sé ne è la prova. Siamo molto contenti per il gol di Udine, mentalmente aggiunge ad un giocatore già molto forte sotto il punto di vista mentale".Sono le parole di Pasquale Sensibile, componente e direttore sportivo dell'entourage di Tiemouè Bakayoko, l'agenzia di procura e management P&P Partners, soffermatosi a parlare ai microfoni di "Radio Kiss Kiss" del futuro del suo assistito: messosi in evidenza con il Napoli in questo avvio di stagione."Priorità restare a Napoli? Sono decisioni che in prima battuta spettano al Napoli, da parte nostra c'è grande apertura e disponibilità. Dobbiamo fare l'interesse dei nostri ragazzi, Pastorello fa questo da 20 anni con grande ... Leggi su mediagol (Di martedì 12 gennaio 2021) "Essere leader lo sta dimostrando, il fatto che un allenatore come Gattuso lo ha voluto accanto a sé ne è la prova. Siamo molto contenti per il gol di Udine, mentalmente aggiunge ad un giocatore già molto forte sotto il punto di vista mentale".Sono le parole di Pasquale Sensibile, componente e direttore sportivo dell'entourage di Tiemouè, l'agenzia di procura e management P&P Partners, soffermatosi are ai microfoni di "Radio Kiss Kiss" deldel suo assistito: messosi in evidenza con ilin questo avvio di stagione."Priorità restare a? Sono decisioni che in prima battuta spettano al, da partec'è grande apertura e disponibilità. Dobbiamo fare l'interesse dei nostri ragazzi, Pastorello fa questo da 20 anni con grande ...

