Calciomercato Milan, Simakan fuori due mesi: c’è già l’alternativa (Di martedì 12 gennaio 2021) Calciomercato Milan, brutte notizie: Simakan starà fuori 2 mesi. I rossoneri hanno pronta l’alternativa in difesa Brutte notizie in casa Milan. Il difensore francese Simakan dello Strasburgo si è infortunato e starà fuori per ben 2 mesi. Troppi per la dirigenza rossonera, che non vuole acquistare un giocatore che non potrà tornare in campo prima L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 gennaio 2021), brutte notizie:starà. I rossoneri hanno prontain difesa Brutte notizie in casa. Il difensore francesedello Strasburgo si è infortunato e staràper ben 2. Troppi per la dirigenza rossonera, che non vuole acquistare un giocatore che non potrà tornare in campo prima L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : #Calciomercato | #Duarte dal #Milan al #Basaksehir: attesa l'ufficialità - DiMarzio : #Calciomercato - #Milan, contatto anche con gli agenti di #Pavoletti. Atteso in Italia #Stipic per parlare di… - Glongari : #Fiorentina per #Conti possibile svolta in 48/72 ore in arrivo il sì del #Milan @AlfredoPedulla @tvdellosport… - KunGrax : RT @MilanNewsit: Sky - Milan-Tomori: su di lui c'è anche il Newcastle, ma il giocatore dà la priorità ai rossoneri - calciomercatoit : ??#Milan - Con #Simakan ko cambia il mercato: da #Kabak a #Badé, i nomi ??#CMITmercato -