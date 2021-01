Calciomercato – Il Liverpool guarda in casa Napoli: l’obiettivo è Maksimovic (Di martedì 12 gennaio 2021) Nikola Maksimovic finisce nei radar del Liverpool Il Liverpool è in piena emergenza nel reparto arretrato. Gli infortuni di van Dijk e Gomez hanno costretto l’allenatore Klopp … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 12 gennaio 2021) Nikolafinisce nei radar delIlè in piena emergenza nel reparto arretrato. Gli infortuni di van Dijk e Gomez hanno costretto l’allenatore Klopp … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscalcionapoli1 : Dall'Inghilterra insistono: 'Il Liverpool sta pensando a Maksimovic' #calciomercato - sportli26181512 : Arsenal: sfida a Liverpool e Real per un centrocampista: Secondo Football London anche l'Arsenal è...… - nista192sette : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan - Anche il #Liverpool su @BadeLoic del #Lens (via @le10sport) - tuttoatalanta : Il Liverpool guarda in Italia per risolvere l'emergenza difesa: idee Musacchio e Maksimovic - BombeDiVlad : ?? #Liverpool: caccia al difensore ?? Idee #Maksimovic e #Musacchio #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato -