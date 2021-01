Cagliari | testa all’Atalanta | tre rossoblù a parte

Leggi su calcionews24

Questa mattina il Cagliari è sceso in campo ad Asseminello per l'allenamento di preparazione alla gara con l'Atalanta. Il Cagliari nella mattinata di oggi è sceso in campo per preparare la sfida di giovedì a Bergamo contro l'Atalanta per la Coppa Italia. La seduta di allenamento si è aperta con la fase di attivazione tecnica. A seguire la squadra ha svolto una serie di partitelle ad alta intensità per chiudere con un'esercitazione per andare al tiro in porta. Faragò, Klavan e Luvumbo hanno svolto un programma personalizzato. Domani in agenda un nuovo allenamento al mattino.