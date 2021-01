Cade nello stradello vicino alla piscina del Passetto: difficile soccorso per un uomo di 45 anni con un arto fratturato (Di martedì 12 gennaio 2021) ANCONA - Un intervento difficile quello portato a termine questa mattina intorno alle 11 dalla Croce Gialla nei pressi della piscina del Passetto vicino allo stradello dove un cittadino marocchino di ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 12 gennaio 2021) ANCONA - Un interventoquello portato a termine questa mattina intorno alle 11 dCroce Ginei pressi delladelallodove un cittadino marocchino di ...

kvnmajk : @morkraserj esatto, intendo che ok va bene che non ci era mai salito, ma credo sia fatto per far capire allo spetta… - franzmakk : 3) si circonda di incompetenti, o di lobbisti senza scrupoli, allora è chiaro che il concetto di democrazia rappres… - MaxRibaudo : @sarabanda_ No. Se cade si fa il rimpasto e continua. Quando sia il Papa che il Financial Times dicono nello stesso… - NicholasPelle : Continuo a pensarla nello stesso modo, non cadrà questo governo. Se cade é perchè sono sicuri di ritrovarsi in un altra maggioranza. - Sem_ur : @PoliticaPerJedi @skipper_66 ma quando il 99, 9% dei media è contro con l aggiunta dei fake e qui dobbiamo ringrazi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade nello Cade nello stradello vicino alla piscina del Passetto: difficile soccorso per un uomo di 45 anni... Corriere Adriatico Cade nello stradello vicino alla piscina del Passetto: difficile soccorso per un uomo di 45 anni con un arto fratturato

ANCONA - Un intervento difficile quello portato a termine questa mattina intorno alle 11 dalla Croce Gialla nei pressi della piscina del Passetto vicino allo stradello dove un ...

Scialpinista cade e si ferisce: soccorsa con l'elicottero

Attorno a mezzogiorno l'elicottero di Treviso emergenza è decollato in direzione del Monte Grappa per soccorre una scialpinista che,... Scopri di più ...

ANCONA - Un intervento difficile quello portato a termine questa mattina intorno alle 11 dalla Croce Gialla nei pressi della piscina del Passetto vicino allo stradello dove un ...Attorno a mezzogiorno l'elicottero di Treviso emergenza è decollato in direzione del Monte Grappa per soccorre una scialpinista che,... Scopri di più ...