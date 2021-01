Britney Spears, Baby One More Time compie ventidue anni oggi: l’album del “poteva essere tutto diverso…” (Di martedì 12 gennaio 2021) Era la principessa del pop e aveva tutte le carte in regola per sostenere una carriera costellata di successi planetari. Per un po’, in effetti, è stato così. Era la beniamina degli adolescenti; la gonnellina con il motivo scozzese e i capelli raccolti in due codine laterali erano un must per chiunque avesse tra i dodici e i vent’anni. Questo accadeva quando Britney Spears, ventidue anni fa, usciva con uno degli album più ascoltati di sempre: Baby One More Time. Non potete aver dimenticato il videoclip dell’omonimo brano; la palestra della scuola, il suo sguardo da cerbiatta: Britney aveva un potenziale enorme e poteva scrivere tantissime pagine della sua favola musicale. Poi è andata male. Poi le delusioni, il ... Leggi su velvetmag (Di martedì 12 gennaio 2021) Era la principessa del pop e aveva tutte le carte in regola per sostenere una carriera costellata di successi planetari. Per un po’, in effetti, è stato così. Era la beniamina degli adolescenti; la gonnellina con il motivo scozzese e i capelli raccolti in due codine laterali erano un must per chiunque avesse tra i dodici e i vent’. Questo accadeva quandofa, usciva con uno degli album più ascoltati di sempre:One. Non potete aver dimenticato il videoclip dell’omonimo brano; la palestra della scuola, il suo sguardo da cerbiatta:aveva un potenziale enorme escrivere tantissime pagine della sua favola musicale. Poi è andata male. Poi le delusioni, il ...

ireenetagliente : RT @miootuo: ok ho compreso che dal triennio in poi la scuola è veramente ?una merda? con un sistema antico come il mondo e per quanto non… - BotCugina : RT @antoslifee: Oggi comunque mia cugina ha indicato una foto di LadyD e mi ha chiesto chi fosse. Già fatico ad accettare il fatto che ques… - MarcelloForcina : ?? Nuovo Podcast! 'Ep. 37 - Cose che durano meno di un matrimonio di Britney Spears ??' su @Spreaker #britneyspears… - SulleiroAlejo : RT @arg_beauty: Ricardo Fort durante un concierto de Britney Spears - ninetiesbish : RT @hecat0: l'unica persona di cui mi fido? Britney Spears che usa la mascherina anche in spiaggia da sola col suo fidanzato, iconica https… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Britney Spears, effusioni piccanti in spiaggia: la posa è da infarto – FOTO BlogLive.it Britney Spears, effusioni piccanti in spiaggia: la posa è da infarto – FOTO

Britney Spears cattura l'attenzione dei suoi tantissimi fan su Ig, la cantante si mostra in modo diverso dal solito, la posa hot manda il web in delirio.

L’ex moglie di Tiger Woods demolisce la sua villa di lusso per costruire la nuova casa dei sogni

Le case delle celebrità viste attraverso l'occhio esperto di My Luxury: tutte le dimore più esclusive delle star internazionali della musica, del cinema e della moda. | Pagina 38 di 48 ...

Britney Spears cattura l'attenzione dei suoi tantissimi fan su Ig, la cantante si mostra in modo diverso dal solito, la posa hot manda il web in delirio.Le case delle celebrità viste attraverso l'occhio esperto di My Luxury: tutte le dimore più esclusive delle star internazionali della musica, del cinema e della moda. | Pagina 38 di 48 ...