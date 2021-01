“Bridgerton” | Netflix pensa di realizzare otto stagioni

Leggi su 361magazine

(Di martedì 12 gennaio 2021) Tanto è il materiale narrativo offerto dai libri Se non avete ancora visto “” siete tra i pochissimi che non si sono ancora avvicinati alla serie tv del momento realizzata dalla casa di produzione di Shonda Rhimes (Grey’Anatomy, Scandal), “Shondaland” per. Il successo è stato tale che dalla piattaforma di streaming stannondo non solo a una stagione due ma a un totale di. Leggi anche: “”, chi è l’attore protagonista Regé Jean Page Lo show, che ha fatto il suo debutto il giorno di Natale per due settimane è stato tra i più visti della piattaforma. Come riporta il Mail lo showrunner Chris Van Dusen ha parlato del futuro della serie :”È una famiglia dilibri e quindi mi piacerebbe essere in grado di concentrarmi e ...