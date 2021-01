Boscoreale, getta la droga dalla finestra all’arrivo dei carabinieri: coppia in manette (Di martedì 12 gennaio 2021) I due fidanzati hanno provato a disfarsi di un chilo di marijuana durante un controllo dei militari insospettiti dal movimento nei pressi della loro abitazione a Boscoreale. Una coppia e’ stata arrestata dai carabinieri a Boscoreale per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Si tratta di 2 fidanzati – lui 23enne e lei Leggi su 2anews (Di martedì 12 gennaio 2021) I due fidanzati hanno provato a disfarsi di un chilo di marijuana durante un controllo dei militari insospettiti dal movimento nei pressi della loro abitazione a. Unae’ stata arrestata daiper detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Si tratta di 2 fidanzati – lui 23enne e lei

