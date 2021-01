Boschi ministro, i grillini mettono il veto e vogliono il Sud. Orlando sottosegretario. La crisi di governo (Di martedì 12 gennaio 2021) Rafforzare il governo sì, destabilizzarlo no. Il premier Conte individua la linea Maginot oltre la quale non è disponibile ad andare. Lo schema ipotizzato insieme al Pd e ai 5stelle... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 12 gennaio 2021) Rafforzare ilsì, destabilizzarlo no. Il premier Conte individua la linea Maginot oltre la quale non è disponibile ad andare. Lo schema ipotizzato insieme al Pd e ai 5stelle...

HuffPostItalia : I 5 stelle temono che la Boschi diventi ministro: 'Ha troppi scheletri, no grazie' - Adnkronos : 'Aiuto, la #Boschi!', psicodramma #M5S su ipotesi Meb ministro - borghi_claudio : Mamma mia che schifezza... Tutto sto casino per mettere BETTINI sottosegretario facendo fuori l'unico passabile del… - RhoWalter : Dovesse accadere, sarebbe la fine del Movimento! I 5 stelle temono che la Boschi diventi ministro: 'Ha troppi sche… - Straccia2 : 'Boschi ministro no'. Il M5S: 'Ha troppi scheletri, no grazie' -