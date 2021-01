Borse europee prudenti. Piazza Affari intorno alla parità (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Bilancio negativo per le principali Borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. In grande spolvero le società di riparmio gestito, le regine di Piazza Affari nella seduta odierna. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0%. Seduta positiva per l’oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,98%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 52,96 dollari per barile. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +108 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,57%. Tra i mercati del Vecchio Continente resta vicino alla parità ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Bilancio negativo per le principali, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di. In grande spolvero le società di riparmio gestito, le regine dinella seduta odierna. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0%. Seduta positiva per l’oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,98%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 52,96 dollari per barile. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +108 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,57%. Tra i mercati del Vecchio Continente resta vicino...

