Borsa elettrica, prezzi dell'energia in aumento (Di martedì 12 gennaio 2021) (TeleBorsa) – Sale il prezzo dell'elettricità alla Borsa elettrica, nella settimana da lunedì 4 a domenica 10 gennaio. Il prezzo medio di acquisto è aumentato a 63,22 euro/MWh in crescita del 30,9% rispetto a quello della settimana precedente. E' quanto emerge dai consueti dati settimanali pubblicati dal Gestore dei Mercati elettrici (GME), società responsabile in Italia dell'organizzazione e della gestione del mercato elettrico. Sempre secondo le rilevazioni, sono in aumento anche i volumi di energia elettrica scambiati in Borsa, che vedono un incremento dell'11,1% a 4 milioni di MWh mentre la liquidità del mercato scende al 74,4% (-0,4 punti percentuali). I prezzi medi di vendita, sono variati tra i 61,16 euro a MWh della Calabria ed i 63,79 euro a MWh della ...

