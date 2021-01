Boom di decessi: oltre 600, ma rallentano i nuovi contagi (Di martedì 12 gennaio 2021) Martina Piumatti Cala di 3 punti il rapporto positivi/tamponi. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, ma aumentano gli ordinari. Veneto maggior numero di contagi in 24 ore Sono 14.242 i nuovi contagi su 141.641 tamponi nelle ultime 24 ore. I decessi registrati martedì 12 gennaio sono 616, ieri erano 448. Il tasso di positività con il 10,05% perde tre punti rispetto al 13,6% di ieri. Sono 6 in meno i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in italia nelle ultime 24 ore, nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 196, portando il totale a 2.636. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono aumentati di 109 unità, portando il totale a 23.712. In isolamento domiciliare ci sono 543.692 persone, 6.042 in meno di ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) Martina Piumatti Cala di 3 punti il rapporto positivi/tamponi. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, ma aumentano gli ordinari. Veneto maggior numero diin 24 ore Sono 14.242 isu 141.641 tamponi nelle ultime 24 ore. Iregistrati martedì 12 gennaio sono 616, ieri erano 448. Il tasso di positività con il 10,05% perde tre punti rispetto al 13,6% di ieri. Sono 6 in meno i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in italia nelle ultime 24 ore, nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 196, portando il totale a 2.636. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono aumentati di 109 unità, portando il totale a 23.712. In isolamento domiciliare ci sono 543.692 persone, 6.042 in meno di ...

