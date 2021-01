Bonus 600 euro Inps: respinte 400 mila domande, ecco le motivazioni (Di martedì 12 gennaio 2021) Le ultime sul Bonus 600 euro Inps: sarebbero state respinte oltre 400 mila domande, mentre altri attendono ancora l’importo. L’odissea dell’indennità Covid-19 non sembra essere finita: dopo un giorno start da incubo, con blocchi e down del sito e gravi problemi di violazione della privacy, le cose sembravano essere tornate alla normalità e tra il 15 e il 17 aprile una buona parte di Bonus è stata erogata alle persone richiedenti. Effettivamente non è stato rispetto alcun ordine prioritario considerando le tempistiche di presentazione delle domande e così c’è chi ha presentato domanda “in ritardo” e non il giorno 1 e ha percepito l’indennità di chi invece ha fatto domanda nelle prime ore del 1° aprile. Bonus 600 ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 12 gennaio 2021) Le ultime sul600: sarebbero stateoltre 400, mentre altri attendono ancora l’importo. L’odissea dell’indennità Covid-19 non sembra essere finita: dopo un giorno start da incubo, con blocchi e down del sito e gravi problemi di violazione della privacy, le cose sembravano essere tornate alla normalità e tra il 15 e il 17 aprile una buona parte diè stata erogata alle persone richiedenti. Effettivamente non è stato rispetto alcun ordine prioritario considerando le tempistiche di presentazione dellee così c’è chi ha presentato domanda “in ritardo” e non il giorno 1 e ha percepito l’indennità di chi invece ha fatto domanda nelle prime ore del 1° aprile.600 ...

laGreta_ : @assurdistan @CgaMaths @Uedrus @giorgiogilestro Facciamo il bonus per il risparmio energetico al 110% nello stesso… - NoireVn : RT @AleMora_Voice: @NicolaPorro Io sono uno di quelle partite iva lasciate indietro e senza aiuti! Non so in quanti saremo, ma è da febbrai… - AleMora_Voice : @NicolaPorro Io sono uno di quelle partite iva lasciate indietro e senza aiuti! Non so in quanti saremo, ma è da fe… - Marco_dreams : @AmeriniYuri Sì, ma poi restano tutti al loro posto o vengono addirittura promossi. Vedi quelli ad esempio che si… - bonus_600 : @a_meluzzi vai Parler: sono tutti là. Disattiva l'account twitter, lo stanno facendo in molti -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 600 Stop all’erogazione del bonus 600 euro di giugno ai lavoratori dello sport InvestireOggi.it La crisi morde ristorazione e commercio Risalgono le costruzioni con i superbonus

Il direttore Benatti: perso il 22% dei posti di lavoro nell’Horeca, il 14% negli spettacoli, il 13% negli alimentari ...

Recovery Plan, in 3 anni 94 miliardi. E con i fondi Ue il totale cresce a 310

Il Recovery plan italiano punta a correre. Nel documento inviato ieri ai partiti della maggioranza (172 pagine di progetti e riforme), viene spiegato che l’Italia ha intenzione di impegnare ...

Il direttore Benatti: perso il 22% dei posti di lavoro nell’Horeca, il 14% negli spettacoli, il 13% negli alimentari ...Il Recovery plan italiano punta a correre. Nel documento inviato ieri ai partiti della maggioranza (172 pagine di progetti e riforme), viene spiegato che l’Italia ha intenzione di impegnare ...