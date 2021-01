Bonafoni | D’Alba nuovo Dg Umberto I | buon lavoro

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Roma – Queste le parole della consigliera regionale Marta: “Voglio augurarea Fabrizio, alla cui nomina come direttore generale del PoliclinicoI la Commissione sanita’ ha dato oggi parere favorevole.” “ha sempre svolto con attenzione il suo ruolo all’interno del sistema della sanita’ del Lazio. Abbiamo avuto modo di apprezzare il suocome direttore della Asl Roma 6 prima e come Direttore Generale del S. Camillo dopo. Ma soprattutto, abbiamo avuto modo di collaborare con lui negli anni su varie tematiche e conosciamo l’attenzione e la professionalita’ che lo contraddistinguono.” “Siamo convinti che il suoe la sua esperienza saranno d’aiuto per risolvere le problematiche del Policlinico ...