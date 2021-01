Bollettino Coronavirus Italia | i dati della Protezione Civile per il 12 gennaio

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 12 gennaio 2021) Idei contagi diinoggi con ildi oggi del MinisteroSalute e idopo i 12.532 casi e 448 decessi di ieri: articolo in aggiornamento La situazione dei positivi nelle ultime 24 ore suddivisi regione per regione: in Alto Adige oggi 402 nuovi casi e 4 decessi: è stata superata la soglia di 10 mila persone in isolamento domiciliare. Attualmente risultano in quarantena 10.204 altoatesini ovvero quasi il 2%popolazione altoatesina. In Molise nelle ultime 24 ore 24 casi e 5 decessi. In Veneto 2134 nuovi positivi con un tasso di positività del 4% (con i tamponi rapidi). 166 i decessi che non si riferiscono però solo alle ultime 24 ore. In Basilicata ...