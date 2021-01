Bollettino Coronavirus del 12 Gennaio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 12 gennaio 2021) In data 12l’incremento nazionale dei casi è +0,62% (ieri +0,55%) con 2.303.263 contagiati totali, 1.653.404 dimissioni/guarigioni (+19.565) e 79.819 deceduti (+616); 570.040 infezioni in corso (-5.939). Elaborati 141.641 tamponi totali (ieri 91.656) con 53.604 casi testati (ieri 42.553); 14.242 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 10,05% (ieri 13,67% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 26,56% (ieri 29,45%, target 3%). Ricoverati con sintomi +109 (23.712); terapie intensive -6 (2.636) con 196 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 2.134; Sicilia 1.913; Emilia Romagna 1.563; Lazio 1.381; Puglia 1.261; Lombardia 1.146. In Lombardia curva +0,22% (ieri +0,29%) con 15.964 tamponi totali (ieri 13.356 ) e 5.384 casi testati (ieri 5.224); 1.146 positivi (target 1.000); rapporto positivi/tamponi totali 7,17% (ieri ...