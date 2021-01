Biscotti alla cannabis alla fidanzatina minorenne: denunciato 20enne (Di martedì 12 gennaio 2021) Doveva essere un pensiero per animare un pomeriggio alternativo, ma alcuni Biscotti alla cannabis sono costati ospedale e una denuncia Un 20enne di Imola è stato denunciato a piede libero… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021) Doveva essere un pensiero per animare un pomeriggio alternativo, ma alcunisono costati ospedale e una denuncia Undi Imola è statoa piede libero… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

isearchwithbing : @Giusepp81540669 @matteosalvinimi Ma... ti ho appena detto il cazzo che voglio, con zero conseguenze. quindi non 'p… - ale336CO2 : @cosocomesechiam A me nessuno sconosciuto ha mai offerto biscotti alla marijuana! ?? - isearchwithbing : @Giusepp81540669 @matteosalvinimi Se te sei coglione e ti firmi saranno un mazzetto di (piccoli) cazzi tuoi no? Be… - corrierebologna : Esce a comprare dei libri, gli offrono biscotti alla marjiuana: va all’ospedale - rep_bologna : Bologna, due fidanzati finiscono in ospedale per biscotti alla marjuana [aggiornamento delle 14:09] -

Ultime Notizie dalla rete : Biscotti alla Bologna, due fidanzati finiscono in ospedale per biscotti alla marjuana La Repubblica Biscotti alla cannabis alla fidanzatina minorenne: denunciato 20enne

Doveva essere un pensiero per animare un pomeriggio alternativo, ma alcuni biscotti alla cannabis sono costati ospedale e una denuncia ...

Esce per comprare dei testi universitari. Uno sconosciuto gli offre biscotti alla marijuana: all’ospedale

Era andato in centro a Bologna per acquistare alcuni testi universitari. All’uscita dalla libreria un giovane studente aveva incontrato un uomo sconosciuto che lo invitava ad acquistare alcuni biscott ...

Doveva essere un pensiero per animare un pomeriggio alternativo, ma alcuni biscotti alla cannabis sono costati ospedale e una denuncia ...Era andato in centro a Bologna per acquistare alcuni testi universitari. All’uscita dalla libreria un giovane studente aveva incontrato un uomo sconosciuto che lo invitava ad acquistare alcuni biscott ...