Bill Belichick rifiuta la Medal of Freedom da Trump (Di martedì 12 gennaio 2021) L’allenatore dei New England Patriots Bill Belichick ha annunciato che non prenderà parte alla cerimonia alla Casa Bianca per onorarlo della Medal of Freedom. Ha quindi deciso di rifiutare la medaglia offertagli dal presidente Donald Trump. Belichick ha affermato di aver preso questa decisione dopo gli eventi al Campidoglio. Perché Bill Belichick rifiuta la Medal of Freedom? L’allenatore dei New England Patriots Bill Belichick non prenderà parte alla cerimonia della Casa Bianca per onorarlo con la medagli presidenziale delle libertà. In una dichiarazione ottenuta dalla ESPN, Belichick ha affermato di essere lusingato dall’onore, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 12 gennaio 2021) L’allenatore dei New England Patriotsha annunciato che non prenderà parte alla cerimonia alla Casa Bianca per onorarlo dellaof. Ha quindi deciso dire la medaglia offertagli dal presidente Donaldha affermato di aver preso questa decisione dopo gli eventi al Campidoglio. Perchélaof? L’allenatore dei New England Patriotsnon prenderà parte alla cerimonia della Casa Bianca per onorarlo con la medagli presidenziale delle libertà. In una dichiarazione ottenuta dalla ESPN,ha affermato di essere lusingato dall’onore, ...

zazoomblog : Bill Belichick rifiuta la Medal of Freedom da Trump - #Belichick #rifiuta #Medal #Freedom - PatriotReign3 : Con una dichiarazione ufficiale, Bill Belichick comunica di rifiutare la medaglia alla libertà che voleva consegnar… - FerAlgaba : L'iallenatore dei New England Patriots della #NFL ha declinato la Presidential Medal of Freedom a causa dell'assalt… - aletapparini : Trump sempre più 'down & out': ora lo ha scaricato anche Bill Belichick, il mitico coach dei New England @Patriots,… - Lupo1960 : RT @HerberMax: “Above all, I am an American citizen...” L’allenatore dei New England @Patriots, Bill #Belichick - vincitore di 6 #SuperBow… -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Belichick Bill Belichick sul ritiro di alcuni giocatori: "Sono dalla loro parte" Metropolitan Magazine Italia NFL, coach Bill Belichick rifiuta da Donald Trump la Medaglia presidenziale della libertà

L’allenatore dei New England Patriots, Bill Belichick, ha rifiutato di accettare la prestigiosa Medaglia Presidenziale della Libertà assegnata ...

Allenatore NFL rifiuta premio da Trump

L'allenatore dei New England Patriots, Bill Belichick, ha rimandato al mittente la Medaglia Presidenziale della Libertà che voleva dargli Donald Trump. Belichick aveva ricevuto l'offerta di Trump poco ...

L’allenatore dei New England Patriots, Bill Belichick, ha rifiutato di accettare la prestigiosa Medaglia Presidenziale della Libertà assegnata ...L'allenatore dei New England Patriots, Bill Belichick, ha rimandato al mittente la Medaglia Presidenziale della Libertà che voleva dargli Donald Trump. Belichick aveva ricevuto l'offerta di Trump poco ...