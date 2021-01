Bianca Berlinguer sfuriata a Cartabianca/ E Galli sbotta per Renzi "sono scocciato!" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Bianca Berlinguer su tutte le furie a CartaBianca per un frastuono terribile da dietro lo studio. Intanto Massimo Galli sbotta per i tempi lunghi di Matteo Renzi Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 13 gennaio 2021)su tutte le furie a Cartaper un frastuono terribile da dietro lo studio. Intanto Massimoper i tempi lunghi di Matteo

AnnCathrinBadia : #cartabianca la Berlinguer sempre piú Bianca fosforescente!!! - the_emaz : RT @CroccanteD: Vi prego: trovate una cura per Luca Telese, Bianca Berlinguer, Chiara Geloni, Andrea Scanzi, Marco Travaglio e Lucia Annunz… - CapraGianfranc2 : RT @CroccanteD: Vi prego: trovate una cura per Luca Telese, Bianca Berlinguer, Chiara Geloni, Andrea Scanzi, Marco Travaglio e Lucia Annunz… - Alefiorini27 : Bianca Berlinguer confonde il Mes sanitario con il Mes “Salva-Stati” !!! Ma tutto apposto??? ?????? - ManricoMaci : RT @OnoriBenedetta: La cosa peggiore è sentire Bianca Berlinguer confondere il Mes sanitario con il Mes 'Salva-Stati' come un Toninelli qua… -