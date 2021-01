Beverly Hills 90210 perde un altro protagonista importante della serie

Leggi su howtodofor

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Il cast diunpersonaggio: John Reilly, attore che nellavestiva i panni del papà di Kelly Taylor. L’artista è scomparso a 84 anni ed era famoso anche per aver interpretato per ben 11 anni il ruolo di Sean Donely nellatv cult General Hospital. Ad annunciare la sua morte è stata la figlia Caitlin Reilly, nota influencer, che ha pubblicato su Instagram un post per ricordare il padre. “John Henry Matthew Reilly alias Jack – ha scritto condividendo un tenero scatto del passato in cui, ancora bambina, abbraccia il suo papà -. La luce più luminosa nel mondo si è spenta. Immaginate la miglior persona nel mondo. (Continua..) Ora immaginate che la ...