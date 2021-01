Bernstein | il reporter che fece dimettere Nixon per l’inchiesta sul Watergate | “La libertà di parola non si applica ai matti | bisogna rimuovere Trump”

Leggi su tpi

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il partito democratico ha presentato ufficialmente alla Camera l’articolo che richiede l’impeachment contro Donald: la richiesta è quella di mettere il presidente uscente (per la seconda volta) in stato d’accusa per aver “incitato l’insurrezione” che ha portato all’assalto del Congresso mercoledì 6 gennaio. E chi meglio di Carl– giornalista premio Pulitzer del Washington Post che insieme a Bob Woodwardperdel– può commentare questo momento storico? “Il pericolo più grave – dice intervistato da La Stampa – per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti viene ora dal presidente.è matto, e quindi va rimosso al più presto possibile dalla sua carica, per il bene del popolo americano e del ...