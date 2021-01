Beppe e Rosario Fiorello nel ricordo del padre: «Il bene che ci siamo voluti» (Di martedì 12 gennaio 2021) Un momento intimo, di due fratelli nel ricordo del padre. Rosario e Beppe Fiorello sul palcoscenico di RaiUno hanno voluto celebrare la memoria di papà Nicola, morto in un parcheggio, all’interno della propria macchina, dopo aver salutato la famiglia ed essere uscito a recuperare le sigarette. Allora, era il 1990, il giorno di Carnevale. Nicola Fiorello aveva appena cinquantotto anni. Un infarto lo ha colpito, senza lasciargli alcuna possibilità di salvezza. https://twitter.com/Raiofficialnews/status/1347512137921556480 Leggi su vanityfair (Di martedì 12 gennaio 2021) Un momento intimo, di due fratelli nel ricordo del padre. Rosario e Beppe Fiorello sul palcoscenico di RaiUno hanno voluto celebrare la memoria di papà Nicola, morto in un parcheggio, all’interno della propria macchina, dopo aver salutato la famiglia ed essere uscito a recuperare le sigarette. Allora, era il 1990, il giorno di Carnevale. Nicola Fiorello aveva appena cinquantotto anni. Un infarto lo ha colpito, senza lasciargli alcuna possibilità di salvezza. https://twitter.com/Raiofficialnews/status/1347512137921556480

mattinodinapoli : #beppe #fiorello, la dedica al papà insieme al fratello Rosario: «Morì in macchina, solo» - infoitcultura : ROSARIO FIORELLO/ Quello sguardo col fratello Beppe verso il cielo per papà Nicola - infoitcultura : Beppe e Rosario Fiorello commuovono il pubblico. L'esibizione in memoria del papà: 'Morì in macchina, solo. Ma era… - infoitcultura : Beppe e Rosario Fiorello e la dedica al papà Nicola sulle note di «Tu si ‘na cosa grande» - infoitcultura : Rosario e Beppe Fiorello ricordano il padre Nicola, il commovente omaggio: “Morto in auto da solo” -