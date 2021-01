Beppe e Rosario Fiorello, il commovente tributo a papà Nicola (Di martedì 12 gennaio 2021) Beppe e Rosario Fiorello sono i protagonisti di un commovente tributo a papà Nicola nel corso dello show Penso che un sogno così in onda su Rai Uno. I due fratelli hanno voluto ricordare il padre, morto nel 1990. La scomparsa dell’uomo, legatissimo ai figli, ha lasciato un vuoto immenso nella sua vita. I fratelli Fiorello hanno ricordato il sorriso del loro papà, sempre allegro e pronto a risollevare il morale della famiglia anche nei momenti più cupi. “Mio padre era sempre un tipo molto allegro, aperto, positivo, un altruista – ha svelato Beppe -. Solo che mia madre tutto questo non l’aveva inquadrato molto bene. Due caratteri diversi. Mia madre non amava avere gente per casa, mio padre invitava sconosciuti a cena. ... Leggi su dilei (Di martedì 12 gennaio 2021)sono i protagonisti di unnel corso dello show Penso che un sogno così in onda su Rai Uno. I due fratelli hanno voluto ricordare il padre, morto nel 1990. La scomparsa dell’uomo, legatissimo ai figli, ha lasciato un vuoto immenso nella sua vita. I fratellihanno ricordato il sorriso del loro, sempre allegro e pronto a risollevare il morale della famiglia anche nei momenti più cupi. “Mio padre era sempre un tipo molto allegro, aperto, positivo, un altruista – ha svelato-. Solo che mia madre tutto questo non l’aveva inquadrato molto bene. Due caratteri diversi. Mia madre non amava avere gente per casa, mio padre invitava sconosciuti a cena. ...

