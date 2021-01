Benjamin Mascolo, in attesa del primo album, parla della sua grande paura (Di martedì 12 gennaio 2021) Scritto da Camilla Catalano L’artista è in attesa della pubblicazione un album individuale Un nuovo anno e un nuovo progetto per Benjamin Mascolo dopo la fine della collaborazione con Federico Rossi. Entrambi gli artisti hanno preso strade diverse seguendo l’amore, Federico con Paola Di Benedetto e Benjamin al fianco Bella Thorne, e riprendendo in mano nuovi e vecchi sogni. Qualche giorno fa, Benjamin, ha annunciato con un video sul suo account Instagram il grande progetto del suo 2021: la pubblicazione un album individuale. “Pensi mai quanto sarebbe assurdo ricominciare?”, piccole dolci parole di un ragazzo che vuole mostrare il suo amore per la musica, ma soprattutto rimettersi in gioco. Riprendere in mano la propria ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Scritto da Camilla Catalano L’artista è inpubblicazione unindividuale Un nuovo anno e un nuovo progetto perdopo la finecollaborazione con Federico Rossi. Entrambi gli artisti hanno preso strade diverse seguendo l’amore, Federico con Paola Di Benedetto eal fianco Bella Thorne, e riprendendo in mano nuovi e vecchi sogni. Qualche giorno fa,, ha annunciato con un video sul suo account Instagram ilprogetto del suo 2021: la pubblicazione unindividuale. “Pensi mai quanto sarebbe assurdo ricominciare?”, piccole dolci parole di un ragazzo che vuole mostrare il suo amore per la musica, ma soprattutto rimettersi in gioco. Riprendere in mano la propria ...

