Benioff e Weiss del Trono di Spade adatteranno per Netflix il romanzo Premio Pulitzer Il Sussurro del Mondo

(Di martedì 12 gennaio 2021) L’agenda di, creatori e showrunner di Game of Thrones, è sempre più fitta d’impegni. Sulla base dell’accordo siglato conal concludersi della serie ispirata alla saga di George R.R. Martin, infatti, il duo è al lavoro su una sfilza di nuovi progetti. Il più recente annuncio è rilanciato da Collider e riguarda l’adattamento di The Overstory – Ildelil titolo italiano, edito da La Nave di Teseo –,di Richard Powers vincitore delper la narrativa 2019. Questa la sinossi ufficiale: Patricia Westerford – detta Patty-la-Pianta– comincia a parlare all’eta? di tre anni. Quando finalmente le parole iniziano a fluire, assomigliano piuttosto a un farfugliare incomprensibile. L’unico che sembra ...

_Fried_Shrimp : Anche nel 2021 voglio sottolineare almeno una volta quanto cazzo in fretta il mondo si è dimenticato di Game of Thr… - Doudax__ : @ItIsNotDremar @weiss @Benioff Cersei -

Ultime Notizie dalla rete : Benioff Weiss

Lega Nerd

Il duo di GoT, Benioff e Weiss, è al lavoro per Netflix sull'adattamento del romanzo vincitore del Pulitzer, Il sussurro del mondo.Nel 2021 Game of Thrones festeggia 10 anni dalla sua prima messa in onda, avvenuta sul canale HBO nell’aprile 2011. La serie fantasy creata da David Benioff e D. B. Weiss e basata sui romanzi di Georg ...