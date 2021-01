Bella Hadid | la prima apparizione della sexy top model che fa discutere

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 12 gennaio 2021)non è solo una dellele più belle e amate al mondo, nel corsocarriera ha anche dimostrato di essere la regina delle provocazioni. In molti ricorderanno, ad esempio, la suapubblica che ha fatto, quella risalente al 2016 durante il Festival di Cannes, quando lasciò tutti senza fiato con l'abito rosso dalla scollatura maxi. Gigi, all'anagrafe Jelena Noura(Los Angeles, 23 aprile 1995). La sua carriera da moinizia nel 2011, quando firma un contratto con la IMGs.Nel 2012 viene scelta come testimonial di Guess?, con la quale collabora ancora. Nel febbraio 2014 fa il suo debutto in passerella alla New York fashion week sfilando ...